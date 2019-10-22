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Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2019 12:50 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta polisin düzenlediği FETÖ/PDY operasyonunda, 4'ü kadın, 8 kişi gözaltına alındı.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta polisin düzenlediği FETÖ/PDY operasyonunda, 4'ü kadın, 8 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde kent merkezinde 6, Elbistan ilçesinde 1 olmak üzere 7 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, KHK ile ihraç edilen çeşitli mesleklerden 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ele geçirilen dijital materyallere el konuldu. Örgütün şifreli haberleşme sistemi ByLock kullandığı öne sürülen şüphelilerden bazılarının örgüt üyeliğinden arandığı belirlendi.
Emniyetteki sorgularının ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

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