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Kahramanmaraş’ta FETÖ operasyonuna 5 gözaltı

10.12.2020 18:20 | Son Güncelleme:
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Kahramanmaraş’ta düzenlenen FETÖ operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütünün firari şüphelilerine yönelik operasyon yaptı.

Kahramanmaraş’ta düzenlenen FETÖ operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütünün firari şüphelilerine yönelik operasyon yaptı. Yapılan operasyonda, örgütle iltisaklı kurum çalışanı ve Bylock kullanıcısı M.İ., meslekten ihraç diş hekimi, Bylock kullanıcısı ve mahrem yapı içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen M.K., örgütte ablalık yaptığı tespit edilen ve Bylock kullandığı belirlenen E.A., darbe kalkışmasında adı geçen ihraç uzman çavuş E.E. ve askeri mahrem yapı içinde olduğu belirlenen eski iltisaklı kurum çalışanı A.D. yakalandı. Farklı illerden arandıkları öğrenilen 5 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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