Kahramanmaraş’ta FETÖ’nün gaybubet evlerine operasyon

Kahramanmaraş’ta FETÖ/PDY’nin gaybubet evlerine yönelik operasyonda 4’ü kadın 8 kişi yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Kahramanmaraş il merkezi ve Elbistan ilçesinde sabah saatlerinde terörle mücadele ekiplerince takibe alınan FETÖ’nün 7 gaybubet evine eş zamanlı baskın yapıldı. Aralarında örgütün gizli haberleşme programı ’ByLock’ kullandığı tespit edilen 4’ü kadın 8 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda dijital veriler ele geçirildi. Şüpheliler sağlık raporunun ardından adliyeye sevk edildi.

