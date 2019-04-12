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Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 22:27 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan iki kişi gözaltına alındı

Kahramanmaraş'ta, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan iki kişi yakalandı.

Afşin ilçesinde, Arıtaş Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan Ali A'yı (44) Çobanbeyli Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı.

Evde yapılan aramada, iki cep telefonu, bir tablet, bir simkart, bir fotoğraf makinesi, iki plaket, bir dizüstü bilgisayar ile iki kitaba el konuldu.

Şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından Mersin'e sevk edildi.

- Yakınlarını ziyarette yakalandı

Türkoğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ise FETÖ/PDY'yi kurmak ve yönetmek suçundan hakkında kesinleşmiş 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan kişiyi, ziyaretine geldiği yakınlarının evinde gözaltına aldı.

Konya'da yargılandığı mahkemede terör örgütünü kurma ve yönetme suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Mikdat C'nin (29) ilçeye bağlı Beyoğlu Mahallesi'ndeki yakınlarını ziyaret edeceği bilgisini alan jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonla zanlıyı yakaladı.

Gözaltına alınan Mikdat C, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ Jandarma Kahramanmaraş operasyon

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