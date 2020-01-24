HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kahramanmaraş'ta fırtına çatıları uçurdu; hayvanlar telef oldu, araç kullanılamaz hale geldi (3)

Kahramanmaraş'ta fırtına çatıları uçurdu; hayvanlar telef oldu, araç kullanılamaz hale geldi (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 17:30 | Son Güncelleme

YÜRÜMEKTE ZORLANDI Kahramanmaraş'ta çatıları uçuran, ağaçları kökünden söken şiddetli fırtınada nedeniyle vatandaşlar yürümekte güçlük çekti.

YÜRÜMEKTE ZORLANDI
Kahramanmaraş'ta çatıları uçuran, ağaçları kökünden söken şiddetli fırtınada nedeniyle vatandaşlar yürümekte güçlük çekti. Fırtına anı bir cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, görüntülerde berber Harun Altınsoylu'nun reklam flamasını alarak iş yerine götürmek istediği ancak fırtına nedeniyle başaramadığı görülüyor.
Güçlükle yürüyen Altınsoylu'nun, fırtınanın şiddetiyle geri geri gitmek zorunda kalması, kentteki fırtınanın şiddetini gözler önüne serdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Peruklu hırsız, Hülya Avşar’ın evini de soymuşPeruklu hırsız, Hülya Avşar’ın evini de soymuş
‘Arda Boyları’ balesi, prömiyerle geliyor‘Arda Boyları’ balesi, prömiyerle geliyor
Hindistan cevizi yağının faydaları nelerdir?Hindistan cevizi yağının faydaları nelerdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanı Koca'dan 'koronavirüs' açıklaması

Sağlık Bakanı Koca'dan 'koronavirüs' açıklaması

Kızlarıyla yarışıyor! İşte değişimi

Kızlarıyla yarışıyor! İşte değişimi

Ünlü isim gözyaşları içinde açıkladı! 'Bana da tecavüz etti'

Ünlü isim gözyaşları içinde açıkladı! 'Bana da tecavüz etti'

Canlı yayında cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

Canlı yayında cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

İnsanlık korku içinde! Ölü sayısı yükseldi

İnsanlık korku içinde! Ölü sayısı yükseldi

Afyonkarahisar'daki gizemli yanıkların nedeni belli oldu

Afyonkarahisar'daki gizemli yanıkların nedeni belli oldu

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Ankara'da peş peşe deprem!

Ankara'da peş peşe deprem!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Vali depremin bilançosunu açıkladı!

Vali depremin bilançosunu açıkladı!

Manisa'da deprem paniği! Kameralara böyle yansıdı

Manisa'da deprem paniği! Kameralara böyle yansıdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

'Robin Hood' bu seferde İzmit'te ortaya çıktı

Herkes onu merak ediyor! Bu seferde orada ortaya çıktı

Polisi görünce çoraplarına sakladıkları altınları yola attılar

Polisi görünce çorabından çıkarıp yola attı

Kadıköy’de feci ölüm

Kadıköy’de feci ölüm

İBB'den, belediye önüne ayva döken satıcıyla ilgili açıklama

İBB'den, belediye önüne ayva döken satıcıyla ilgili açıklama

Arkadaşını bıçaklayarak öldürdü, su kanalına atmak isterken yakalandı

Cesedini sürüklerken fark edildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.