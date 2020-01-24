Kahramanmaraş'ta fırtına çatıları uçurdu; hayvanlar telef oldu, araç kullanılamaz hale geldi (3)

YÜRÜMEKTE ZORLANDI

Kahramanmaraş'ta çatıları uçuran, ağaçları kökünden söken şiddetli fırtınada nedeniyle vatandaşlar yürümekte güçlük çekti. Fırtına anı bir cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, görüntülerde berber Harun Altınsoylu'nun reklam flamasını alarak iş yerine götürmek istediği ancak fırtına nedeniyle başaramadığı görülüyor.

Güçlükle yürüyen Altınsoylu'nun, fırtınanın şiddetiyle geri geri gitmek zorunda kalması, kentteki fırtınanın şiddetini gözler önüne serdi.

