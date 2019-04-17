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Kahramanmaraş'ta foseptiğe düşen 2 çocuğun ölümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 14:55 | Son Güncelleme

Hayatını kaybeden Musa Can Türk ve Ahmet Dağ, okul arkadaşlarının gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı - Babası engelli olan annesinin de 1 yaşındayken terk ettiği belirtilen Ahmet Dağ'ı dedesinin büyüttüğü öğrenildi

Kahramanmaraş'ta bir inşaatın foseptiğine düşerek hayatını kaybeden Musa Can Türk ve Ahmet Dağ'ın cenazeleri, yakınları ve okul arkadaşlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

Merkez Onikişubat ilçesi Döngele Mahallesi Yıldız mevkisinde dün inşaat halindeki binanın çevresinde oynarken su dolu foseptiğe düşerek hayatını kaybeden Döngele Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Ahmet Dağ (11) ve kuzeni 7. sınıf öğrencisi Musa Can Türk'ün (12), Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgundan alınan cenazeleri, babaevlerine götürüldü.

Helallik alınmasının ardından çocukların cenazeleri, mahalle mezarlığına getirildi.

Buradaki törene, çocukların yakınları, öğretmenleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Dağ ve Türk'ün cenazeleri, öğle vakti Yıldız Camisi imam hatibi Şaban Akkil'in kıldırdığı cenaze namazının ardından, arkadaşlarının ve yakınlarının gözyaşları arasında yan yana defnedildi.

Öte yandan babası engelli olan, annesinin de 1 yaşındayken terk ettiği belirtilen Ahmet Dağ'ı dedesinin büyüttüğü öğrenildi.

Mahalledeki vatandaşların "canımız gitti" dediği Dağ'ın, sempatik hareketleriyle herkesin gönlünü kazandığı ifade edildi.

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