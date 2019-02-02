Kahramanmaraş'ta gasp

Kahramanmaraş'ta yardım etme bahanesiyle girdikleri evde Suriye uyruklu kadının ellerini, ağzını ve ayaklarını koli bandıyla bağlayıp silahla da tehdit eden iki kişi, kadının kolundaki 4 altın bileziği alıp kaçtı.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Aksu Mahallesi'nde kimlikleri henüz belirlenemeyen iki kişi, Suriye uyruklu Diko ailesinin yaşadığı evin kapısını çaldı.

Bu sırada evde tek başına olan Suat Diko'ya (58), kendilerine yardım için geldiklerini, bu nedenle evde kontrol yapacaklarını belirterek içeri girdi.

Daha sonra cep telefonuyla evin fotoğraflarını çeken şüpheliler, darbettikleri kadının ellerini, ağzını ve ayaklarını koli bandıyla bağladı.

Kadının kolundaki 4 altın bileziği gasbeden zanlılar, evden kaçtı.

Diko, bir süre sonra sürünerek dış kapıya kadar gelip çevredekilerden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Diko, evdeki ilk müdahalesinin ardından 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Evde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan iki kişiyi yakalamak içi çalışma başlattı.