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Kahramanmaraş'ta gasp iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 18:02 | Son Güncelleme

Gönül ilişkisi vaadiyle kandırdıkları kişiyi gasbettikleri iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş'ta gönül ilişkisi vaadiyle kandırdıkları kişiyi gasbettikleri iddiasıyla 2 kişi tutuklandı.

İddiaya göre, merkez Dulkadiroğlu ilçesinde yaşayan A.G. (25), gönül ilişkisi vaadiyle kandırdığı Ü.N'yi (53) görüşmek için evine çağırdı.

Gece geç saatlerde eve gelen Ü.N'yi bu sırada içeride saklanan kadının erkek arkadaşı Ş.Y. darbetti. Ş.Y, Ü.N'nin cep telefonunu, cüzdanını ve otomobilini gasbetti.

Ü.N'nin ihbarı üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, A.G'yi gözaltına aldı.

Polis ekipleri, kaçan diğer zanlının da Ü.N'nin kredi kartıyla Gaziantep'teki bir bankanın ATM'sinden para çektiğini belirledi.

Ş.Y, Ü.N'nin otomobiliyle Kahramanmaraş'a gelirken Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kavşağı'nda polis ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık raporu için hastaneye getirilen zanlılardan Ş.Y, suçsuz olduklarını belirterek, "Adamı evde yakaladım, arabasını aldım. Arabasını almam beni şu an haksız gösterdi." dedi.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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