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Kahramanmaraş'ta gasp ve hırsızlık operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2019 10:29 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan şüphelilerden 5'i tutuklandı

Kahramanmaraş'ta, gasp ve hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlıdan 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte meydana gelen gasp ve hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

Merkez Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde şüphelileri yakalamak için GBT uygulaması yapan polis ekipleri, yaptıkları kontrollerde 10 ayrı hırsızlık ve gasp olayına karıştıkları iddiasıyla Sami Ç, Mahmut A, Ali G, Adem Ö, Derviş K, Yaşar D. ve M.B.'yi gözaltına aldı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda ise 22 cep telefonu, 2 tablet, 1 dizüstü bilgisayar, 4 kredi kartı, ses sitemi, masaj aleti, motosiklet ve bazı eşyalar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mahmut A, Ali G, Adem Ö, Yaşar D. ve M.B. tutuklandı.

Zanlılardan Sami Ç. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, Derviş K'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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