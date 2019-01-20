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Kahramanmaraş'ta gasp ve hırsızlık operasyonu: 5 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 20.01.2019 02:06 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta, 10 ayrı gasp ve hırsızlık olayına karışan 7 şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta gasp ve hırsızlık operasyonu: 5 tutuklama

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta, 10 ayrı gasp ve hırsızlık olayına karışan 7 şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte son zamanlarda yaşanan gasp ve hırsızlık olaylarına karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler olayların meydana geldiği Dumlupınar, Akçakoyunlu, Şeyh Adil, Karamanlı mahalleleri ile Kanlıdere ve Şekerdere caddelerinde, şüpheli kişileri takibe alıp, kimlik kontrolü yaptı.
Kontrollerde 10 ayrı hırsızlık ve gasp olayını gerçekleştirdikleri belirlenen Sami Ç., Mahmut A., Ali G., Adem Ö., Derviş K., Yaşar D. ve M.B.'yi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise çaldıkları 22 cep telefonu, 2 tablet, 1 dizüstü bilgisayar, 4 kredi kartı, ses sitemi, masaj aleti, motosiklet ve bazı eşyalar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Sami Ç. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, Mahmut A., Ali G., Adem Ö., Yaşar D. ve M.B. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Derviş K.'nın emniyetteki sorgusunun devam ettiği bildirildi.

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