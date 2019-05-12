Kahramanmaraş'ta gölete düşen üç çocuk boğuldu

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, üzerinde oynadıkları traktörle beraber baraj göletine düşen 3 çocuk boğuldu.

Ayhan Bolat ve Şamil Özden, çocuklarıyla birlikte balık tutmak için traktörle Göksun ilçesine bağlı Gücüksu Mahallesi'ndeki baraj göletine gitti.

Bolat ve Özden tekneyle baraj göletine açılırken, çocuklar Ceylin (7) ve Vahap Bolat (13) ile Alperen Özden (8) traktörün üzerinde oyun oynamaya başladı.

Bir süre sonra kıyıya dönen Bolat ve Özden hem traktörü hem de çocukları bulamayınca durumu jandarmaya bildirdi.

Bölgede yapılan aramada traktörün suyun içinde olduğu belirlendi.

Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma Timi tarafından gölette yapılan yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardın üç çocuğun cesedine ulaşıldı.

Sudan çıkartılan çocukların cesetleri Göksun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bu arada, çocukların traktörün el freniyle oynaması sonucu gölete düştükleri ihtimali üzerinde durulduğu bildirildi.

