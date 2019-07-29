Kahramanmaraş'ta gölete giren genç boğuldu

Kadir GÜNEŞ/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta, serinlemek için baraj göletine giren iki kardeşten İsmail Pimik (20), boğuldu.

Olay, akşam saatlerinde Menzelet Barajı'nda meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle piknik yapan İsmail ve kardeşi Ali Osman Pimik, serinlemek için baraj göletine girdi. Bir süre sonra iki çocuğunun da gölette çırpındığını gören baba Salih Pimik, Ali'yi kendi çabasıyla kurtardı, İsmail Pimik ise suda kayboldu.

Oğlunu arayan baba, sonuç alamayınca jandarma ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine UMKE, AFAD, sağlık, itfaiye ve dalgıç ekipleri sevk edildi. İsmail Pimik'in bulunması için arama çalışması başlatıldı. Ekipler tarafından 5 saat süren çalışma sonucu İsmail Pimik'in cansız bedenine ulaşıldı.

İsmail Pimik'in cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

