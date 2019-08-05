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Kahramanmaraş'ta görülen örümcek korkuttu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 15:29 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde bir evde yaklaşık 15 santimetre uzunluğundaki örümcek görüldü.

İskender ZENGİN/ANDIRIN(Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde bir evde yaklaşık 15 santimetre uzunluğundaki örümcek görüldü. Halk arasında 'Sarı Ömer' ve 'Et yiyen örümcek' olarak da bilinen örümcek, ev sakinleri tarafından öldürüldü.

Yeniköy Mahallesi'nde yayla evine giden Fatma Demirel (78), kapıyı açınca sarı ve büyük bir örümcekle karşılaştı. Örümceği görünce tedirgin olan Demirel, hemen öldürdü. Örümceği ilk başta akrep sandığını belirten Demirel, görenlerin örümceğin zehirli Sarı Ömer örümceği olduğunu söylediklerin belirtti.

Komşularının örümcek öldürdüğünü duyunca yaylaya gelen Muhtar Özgür Demir ise internetten yaptığı araştırmada örümceğin çok zehirli bir tür olan Sarı Ömer olduğunu gördüklerini söyledi. Dev örümceği mahallede ilk defa gördüklerini belirten Özgür Demir, "Genellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde görülüyor. Vatandaşlarımız bu örümcekle karşılaşınca dikkatli olsunlar çünkü saldırgan bir tür diye konuştu.

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