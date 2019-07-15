Kahramanmaraş'ta gürültü kavgası

Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde, iki aile arasında çıkan kavgada ikisi polis 3 kişi yaralandı, 5 zanlı gözaltına alındı.

Yahya Kemal Mahallesi'nde, iki ailenin fertleri arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, C.Ç. (26), komşusu Bektaş Tüz'ü (61) bıçakla yaraladı.

112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Tüz'ün, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayın ardından mahallede toplanan iki ailenin ferdi yaklaşık 200 kişi, taş ve sopalarla kavga etti.

İhbar üzerine, olay yerine, aralarında çevik kuvvetin de bulunduğu çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ekipler, aileleri güçlükle sakinleştirdi. Bu sırada atılan taşlardan iki polis ayağından hafif şekilde yaralandı.

Sağlık ekipleri, yaralanan polislere olay yerinde müdahale etti.

Olaya karışan C.Ç. ile C.T. (43), A.T. (27), T.T. (17) ve B.T. gözaltına alandı.

