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Kahramanmaraş’ta hafif ticari araçla traktör çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.06.2019 19:25 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde hafif ticari araçla traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.Kaza, Elbistan-Malatya karayolunun Demircilik Mahallesi girişinde yaşandı.

Kahramanmaraş’ta hafif ticari araçla traktör çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde hafif ticari araçla traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Elbistan-Malatya karayolunun Demircilik Mahallesi girişinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden gelen ve Bektaş Has (22) yönetimindeki 65 NE 563 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Ali Şeyho Koç’un kullandığı 46 VK 620 plakalı traktöre, Demircilik Mahallesi’ne dönüş yapmak istediği sırada çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktör ikiye bölündü. Traktörün ön tekerleri, hafif ticari araçla birlikte yol kenarına savruldu. Kazanın ardından can pazarı yaşandı. Olayda, araç sürücüsü Has ile yanındaki Ali Söylemez (50) yaşamını yitirdi. Arka koltukta bulunan Resul Erdoğan (27) ise yaralandı. Kaza ihbarının ardından bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde araç sürücüsü Has ile Söylemez’in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı Erdoğan ise, ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra Elbistan Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazada yaşamı yitiren sürücü Bektaş Has’ın cansız bedeni, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin demir kesme makinesi ile yaptığı çalışmanın ardından çıkarılabildi. Her iki şahsın da cansız bedenleri, olay yerindeki savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Elbistan Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Traktörün kabin kısmı ve arkasındaki 2 römorkun yol ortasında kalması nedeniyle Elbistan-Malatya karayolunda trafik uzun süre tek şeritten verildi. Traktör sürücüsünün yara almadan kurtulduğu kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Kahramanmaraş’ta hafif ticari araçla traktör çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Kahramanmaraş’ta hafif ticari araçla traktör çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Kahramanmaraş’ta hafif ticari araçla traktör çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Kahramanmaraş’ta hafif ticari araçla traktör çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

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