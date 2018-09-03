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Kahramanmaraş'ta hastaya ambulans tahsis edilmediği iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 16:23 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta, tedavi gördüğü hastaneden ameliyat için tıp fakültesi hastanesine gitmesi gereken hastaya ambulans verilmediğini iddia eden yakınları, hastayı otomobil bagajında götürdü - İl Sağlık Müdürlüğü: - "Hasta yakınına ulaşılmış olup gerekli ambulans ve personel desteği ivedilikle sağlanmıştır"

Kahramanmaraş'ta, tedavi gördüğü hastaneden ameliyat için tıp fakültesine sevk edilmesi gereken hastaya ambulans tahsis edilmediği iddiasında bulunan yakınları, hastayı otomobil bagajında götürdü.

İl Sağlık Müdürlüğü ise hasta yakınlarına ulaşılarak, ambulans ve personel desteği sağlandığını bildirdi.

Alınan bilgiye göre, 83 yaşındaki Hatice Elma, omurga kemiği kırıkları için Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörük Selim Ek binasında tedavi altına alındı. Ameliyat edilmesi gereken Elma'nın karnında sıvı olduğu anlaşılınca ameliyata alınamadı.

Bunun üzerine Hatice Elma'nın Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine (KSÜ) gitmesi gerektiğini belirtildi.

Hatice Elma'nın yakınları, hastaneden ambulans talebinde bulunduklarını, ancak ambulans işlemlerinin uzun süreceği belirtilerek, kendi imkanlarıyla götürmelerinin istendiğini iddia etti.

Ayşe Elma, annesini bir otomobilin bagaj kısmına yatırarak, KSÜ Tıp Fakültesi Hastanesine götürdü.

Tıp Fakültesi Hastanesi önünde gazetecilere açıklama yapan Ayşe Elma, annesinin omurga kemiği kırıklarıyla ilgili Necip Fazıl Şehir Hastanesinde tedavi gördüğünü, ameliyat için karın kısmından sıvı alınmasını gerektiğini belirtti.

Hastanede her türlü tedavinin yapıldığını anlatan Ayşe Elma, şunları kaydetti:

"Doktorumuz Allah razı olsun çok güzel ilgilendi. Annemin karnında sıvı oluştuğu için Tıp Fakültesinde aralıklarla sıvı aldırıyoruz. Doktorumuz bu haliyle ameliyat yapamayacağını, annemin karnındaki sıvının alınması gerektiğini belirtti. Doktordan ambulans talebinde bulundum. Doktorumuz da bana 'Acilden giriş yaptırmanız lazım. Bu şekilde yaparsanız geç kalırsınız. Onay falan gerekli' dedi. Hastane yetkililerinden ambulans talep ettim, ancak ambulans vermediler. Yoksa her zaman evde bakım hizmetleri getirip götürüyor, Allah razı olsun. Burada gidip gelmemiz gerekiyordu. Bizim için ambulans gönderilmiş, inşallah böyle bir olay bir daha olmaz."

- Sağlık Müdürlüğünden açıklama

Konuyla ilgili Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Konunun İl Sağlık Müdürlüğüne intikal ettiği ilk andan itibaren gerek Necip Fazıl Şehir Hastanesi Başhekimliğine ve gerekse İl Ambulans Servisi Başhekimliğinin yetkilileri ile iletişime geçilerek derhal hasta yakınlarına ulaşılmış olup gerekli ambulans ve sağlık personeli desteği ivedilikle sağlanmıştır."

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