HABER

Kahramanmaraş'ta heyelan nedeniyle 3 ev boşaltılıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 31.01.2019 21:42 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta kent merkezinde aşırı yağıştan oluşan heyelan nedeniyle belediye ekipleri, riskli konumda olan 3 evin boşaltılmasına karar verdi.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta kent merkezinde aşırı yağıştan oluşan heyelan nedeniyle belediye ekipleri, riskli konumda olan 3 evin boşaltılmasına karar verdi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, Şekerdere Caddesi'nde yol kenarında daha önce meydana gelen küçük çaplı heyelanlar nedeniyle önlem almak amacıyla duvar inşasına başladı. İnşa devam ederken akşam saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle aynı bölgede tekrar heyelan meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, Fen İşleri Daire Başkanı Onur Erdi de olay yerine giderek incelemelerde bulundu.

İnceleme sırasında bazı mahalle sakinleri evlerinde kayma riski olduğunu söyledi. Yapılan tetkiklerde sokaktaki 3 evin risk altında olduğu belirlenerek boşaltılmasına karar verildi. Onur Erdi, bölgede 6 aydır heyelanlar yaşandığını belirterek, “Heyelanlar nedeniyle istinat duvarı yapma kararı aldık. Bunun gerçekleştirmek için çalışma yapıyoruz ama 6 aydır devam eden akmalar ve yoğun yağışlar sebebiyle zemin sularının artışıyla birlikte akmalar devam ettiği için vatandaşları 3-4 gün başka yerde misafir edeceğiz. İstinat duvarı çalışmamızdan sonra kaya örgülü duvar yaparak vatandaşların güvenliğini sağlayacağız inşallah" diye konuştu.

Bu keşif olay yarattı! Yeniden dünyaya gelebilirler Bu keşif olay yarattı! Yeniden dünyaya gelebilirler
Askeri personel taşıyan minibüs su kanalına düştü: 3 asker yaralıAskeri personel taşıyan minibüs su kanalına düştü: 3 asker yaralı
Adana'da servis midübüsü iş makinesiyle çarpıştı: çok sayıda ölü ve yaralı var (1)Adana'da servis midübüsü iş makinesiyle çarpıştı: çok sayıda ölü ve yaralı var (1)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Necati Şaşmaz, boşanmak için eşinden 10 milyon lira tazminat istiyor

Necati Şaşmaz, boşanmak için eşinden 10 milyon lira tazminat istiyor

6 yıllık hasret bitiyor!

6 yıllık hasret bitiyor!

Korkunç! Bu kareler Antalya'da çekildi

Korkunç! Bu kareler Antalya'da çekildi

Ecem Balcı'nın günlüğünde korkunç ifadeler!

Ecem Balcı'nın günlüğünde korkunç ifadeler!

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Anoreksiya hastası çikolatayla hayata döndü! İşte son hali

Anoreksiya hastası çikolatayla hayata döndü! İşte son hali

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.