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Kahramanmaraş’ta hırsızlık operasyonları: 32 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2020 19:16 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta polis ekiplerince hırsızlık olaylarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 40 kişiden 32’si tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezinde meydana gelen faili meçhul hırsızlık olayları ile ilgili araştırma yapıldı.

Kahramanmaraş’ta hırsızlık operasyonları: 32 tutuklama

Kahramanmaraş’ta polis ekiplerince hırsızlık olaylarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 40 kişiden 32’si tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezinde meydana gelen faili meçhul hırsızlık olayları ile ilgili araştırma yapıldı. Meydana gelen olay yerlerinde delil incelemesi yapan polis ekipleri, bir yandan da olayın meydana geldiği bölgeyi kapsayan kamera araştırması ve eşkale uygun şahıslar üzerinde araştırma yaptı. Yapılan araştırmalar sonrası harekete geçen polis, 40 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonlarda il merkezinde çeşitli tarihlerde 57 Hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen, 40 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 40 kişiden 5’i adli kontrol alırken, 3’ü serbest kaldı. 32 kişi ise tutuklandı.
Bu şahıslardan motosiklet hırsızlığı olaylarına karışan Bünyamin G.(24) ve Ahmet Öztürk K.(23), marketlerden alışveriş esnasında sürekli hırsızlık yapan Bedirhan P.(26), Halil İbrahim Ç.(22) ve Sefa Y.(22), işyerlerinden telefon çalan Hakan B.(25), izzettin H.(29), Mustafa A.(34) ve Abdülsamet G.(19), bir fırının penceresini zorlayarak kasadaki paraları çalan Duran E.(25), 3 ayrı işyerinden çok sayıda güvercin, para, kamera kayıt cihazı, malzeme çalan Ahmet E.(26),güvercin hırsızlığı yapan Duran S.(25), bir markete balkondan girerek kasadaki paraları çalan Mustafa K.(30) ve Selim S.(39), bir evden cep telefonu çalan Fırat D.(25) ve Seyfettin B.(29), bir evden ziynet eşyası çalan Ayhan Ç.(32),camilerden bilgisayar monitörü ve para çalan Ahmet Can K.(19) ve camiden para çalan Cem K.(19), bisiklet hırsızlığı olayları yapan Celal Ö.(30) ve Veli S.(29), işyerinden hırsızlık yapan İbrahim A.(25), otodan kredi kartı çalıp para çeken Hasan A.(29), Alparslan D.(24) ve Doğan E.(22), otodan teyp ve hoparlör çalan Ramazan T.(20) ve Serhat A.(18), bir eve hırsızlık amaçlı giren Kenan T.(19) ve bir evin camını kırarak para çalan Ergün T.(25) ile hırsızlık olaylarına karışan 3 yaşı küçük şüpheli tutuklandı.
Polisin yaptığı çalışmada hırsızlık malzemesi olarak 8 adet cep telefonu, 7 adet motosiklet bisiklet, 2 adet otomobil, bir miktar ziynet eşyası ve para, 50 adet güvercin, 2 laptop, 2 adet akıllı saat, çok sayıda market malzemesi, yüklü miktar inşaat malzemesi, çalıntı ev ve işyeri eşyaları ile suç aletleri ele geçirildi. Tutuklanan 32 kişi cezaevine teslim edildi.

Kahramanmaraş’ta hırsızlık operasyonları: 32 tutuklama

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