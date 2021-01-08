HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kahramanmaraş’ta hırsızlık operasyonu: 10 gözaltı

Kahramanmaraş’ta hırsızlık operasyonu: 10 gözaltı

08.01.2021 11:20 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ta çeşitli hırsızlık suçlarından dolayı aranması bulunan 10 kişi yakalandı.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği Ekipleri, kent merkezindeki hırsızlık olaylarındaki suçluların yakalanması için çalışma başlattı.

Kahramanmaraş’ta çeşitli hırsızlık suçlarından dolayı aranması bulunan 10 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği Ekipleri, kent merkezindeki hırsızlık olaylarındaki suçluların yakalanması için çalışma başlattı. Operasyonda hırsızlık suçundan 7 yıl hapis cezası ile aranan H.K. (20), 3 yıl hapis cezası ile aranan İ.Ç. (26), 2 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan K.G. (39), 2 yıl hapis cezası ile aranan B.A. (23), iş yerinden hırsızlık suçundan aranan F.Ç. (27), evden hırsızlık suçundan aranan G.Ö. (20), otodan hırsızlık suçundan aranan E.A. (35), hırsızlık suçlarından aranan V.M. (41), M.S. (18) ve B.A. (30) gözaltına alındı.
Şüpheliler hastanedeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Duyan oraya akın ediyor! Baraj suları çekilince ortaya çıktı Duyan oraya akın ediyor! Baraj suları çekilince ortaya çıktı
Sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi listesi!Sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi listesi!
64 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 6464 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 64
1/

En Çok Okunan Haberler

Sürpriz evlilik kararı! "En yakın arkadaşıma 'evet' dedim"

Sürpriz evlilik kararı! "En yakın arkadaşıma 'evet' dedim"

Trump'tan Kongre baskını açıklaması

Trump'tan Kongre baskını açıklaması

'Kafe ve restoranlar HES kodu şartıyla açılacak' iddialarına açıklama

'Kafe ve restoranlar HES kodu şartıyla açılacak' iddialarına açıklama

Bilim Kurulu toplantısının ardından flaş aşı açıklaması

Bilim Kurulu toplantısının ardından flaş aşı açıklaması

Bir Zamanlar Çukurova'ya damga vuran final! Güzel oyuncu ekrana böyle döndü

Bir Zamanlar Çukurova'ya damga vuran final! Güzel oyuncu ekrana böyle döndü

Türkiye için tarihi gün! Türksat 5A uydusu fırlatıldı

Türkiye için tarihi gün! Türksat 5A uydusu fırlatıldı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Muharrem İnce’den 'istifa' açıklaması

Muharrem İnce’den 'istifa' açıklaması

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

NASA, iklim değişikliğinin etkilerini gözler önüne serdi

NASA, iklim değişikliğinin etkilerini gözler önüne serdi

Ceyhan'dan Çin aşısıyla ilgili canlı yayında flaş açıklamalar

Ceyhan'dan Çin aşısıyla ilgili canlı yayında flaş açıklamalar

Kayıp müzisyen Deniz Ayaz'ın cansız bedeni bulundu

Kayıp müzisyen Deniz Ayaz'ın cansız bedeni bulundu

Diğer Haberler

CHP'li Muharrem İnce'den dikkat çeken Boğaziçi Üniversitesi açıklaması

İnce'den Boğaziçi'ndeki olaylara ilişkin dikkat çeken açıklama

Irak'ın kuzeyine hava harekatı! Etkisiz hale getirildiler

Irak'ın kuzeyine hava harekatı! Etkisiz hale getirildiler

İSKİ su kesintisi 8 Ocak 2021! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi sorgulama

Sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi listesi!

KYK memur alımı başvurusu nasıl yapılır, ne zaman bitiyor? KYK 500 personel alımı hangi illerde? 2021 KYK personel alımı başvuru şartları

KYK memur alımı başvurusu ne zamana kadar ve nasıl yapılır?

Başına gelenlerden sonra bu yazıyı astı! Görenler dönüp bir daha bakıyor

Bu yazıyı görenler dönüp bir daha bakıyor

Karadeniz'de denizanası istilası! Uzman isimden açıklama

Karadeniz'de korkutan görüntü! Uzman isimden açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.