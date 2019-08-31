HABER

Kahramanmaraş'ta hırsızlık operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 13:35 | Son Güncelleme

Evlerin kapılarındaki anahtarların göbeğini kırarak hırsızlık yaptığı tespit edilen iki kadın gözaltına alındı

Kahramanmaraş'ta, çok sayıda hırsızlık suçundan kaydı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki kadın yakalandı.

Onikişubat İlçe Emniyet Müdürlüğü sivil ekibi, Selçuklu Mahallesi'nde apartman yakınlarında gözlem yapan iki kadını takibe aldı.

Bir süre sonra yakalanan Kiraz Y. ile Şehriban Y'nin kimlik kontrollerinde çok sayıda hırsızlık suçundan kayıtlarının ve 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.

Şüphelilerin üst aramasında hırsızlık amaçlı kullanıldığı değerlendirilen çok kapsamlı bıçak ele geçirildi.

Kapı göbeğini kırarak hırsızlık yapan ve "göbekçi" şeklinde nitelendirilen şüphelilerin, Osmaniye'den günübirlik Kahramanmaraş'a geldikleri ve farklı kentlere giderek hırsızlık yapan bir grup oldukları öğrenildi.

Şüphelilerin Kahramanmaraş'a gelmeden önce Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir evden hırsızlık yaptıkları ve mahkemece arandıkları belirtildi.

Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan zanlılar, Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörük Selim Ek Hizmet Binasındaki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

30 Ağustos Resepsiyonu'nda dikkat çeken kareler!30 Ağustos Resepsiyonu'nda dikkat çeken kareler!
Çanakkale’de 52 mülteci yakalandıÇanakkale’de 52 mülteci yakalandı
Başkent'te toplu taşımaya zamBaşkent'te toplu taşımaya zam
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hırsızlık Kahramanmaraş operasyon

En Çok Okunan Haberler

Hamile kalmak için... Bu iddialar hastanelik etti

Hamile kalmak için... Bu iddialar hastanelik etti

30 Ağustos Resepsiyonu'nda dikkat çeken kareler!

30 Ağustos Resepsiyonu'nda dikkat çeken kareler!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Otomobillerde önemli değişiklik

Resmi Gazete'de yayımlandı! Otomobillerde önemli değişiklik

Düğün günü damat hapishaneye gelin hastaneye gitti

Düğün günü damat hapishaneye gelin hastaneye gitti

EGM'den açıklama! Twitter'dan bir kız çocuğuna ait müstehcen fotoğraflar paylaşan kişiler...

EGM'den açıklama! Twitter'dan bir kız çocuğuna ait müstehcen fotoğraflar paylaşan kişiler...

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutanla ilgili yeni gelişme

FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutanla ilgili yeni gelişme

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Antalya'da korkutan deprem!

Antalya'da korkutan deprem!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca'dan Salda Gölü açıklaması

CHP'den RTÜK'e Salda Gölü tepkisi

Pençe-3 Harekâtı’nda hain tuzak imha edildi! Bakanlık görüntüleri yayımladı

Bakanlık görüntüleri yayımladı! Böyle tespit edildi

Rize'de sağanak ve hortum

Korkutan görüntü! Büyük panik

Taksiciye meslektaşlarından 'indi bindi ücreti' dayağı!

Ortalık karıştı! Taksiciye taksici dayağı

Çorlu'dan bir acı haber daha! Yolda yürürken saldırıya uğramıştı

Çorlu'dan bir acı haber daha!

Mersin'de fuhuş operasyonu!

Mersin'de fuhuş operasyonu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.