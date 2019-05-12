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Kahramanmaraş'ta hırsızlık şüphelisi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 18:06 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Kahramanmaraş'ta hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, hırsızlık suçlarından aranan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, bir iş yerinden bilgisayar kasası ve televizyon çalmaya teşebbüs ettiği, inşaatlarda kullanılan saç panoyu da çaldığını belirledikleri A.Ö'yü (27) Sarayaltı Caddesi'nde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.Ö. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince 2 ayrı hırsızlık suçundan tutuklandı.

Öte yandan, çeşitli hırsızlık suçlarından aranan 6 zanlının da geçtiğimiz günlerde gözaltına alındığı ve çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandığı bildirildi.

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