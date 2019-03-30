Kahramanmaraş'ta hırsızlık şüphelisine suçüstü

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta hırsızlık için bağ evine giren Ali B. (29), mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Dereli Mahallesi Karatut Yaylası'nda bugün sabah saatlerinde Ali B.'nin bir bağ evine girdiğini gören çevre sakinleri, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, evin kapısının kilidi ile camının kırık olduğunu tespit etti. İçeri giren jandarma ekipleri, Ali B.'yi hırsızlık yaparken suçüstü yakaladı.

Aynı suçtan kaydı bulunan Ali B., gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü.

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