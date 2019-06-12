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Kahramanmaraş'ta huzur uygulamasında, 1 kişi kaçak kesilen ağaçla yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2019 22:43 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta jandarma tarafından düzenlenen  huzur ve güven uygulamasında, 17'si çeşitli suçlardan aranan 25 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta huzur uygulamasında, 1 kişi kaçak kesilen ağaçla yakalandı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta jandarma tarafından düzenlenen huzur ve güven uygulamasında, 17'si çeşitli suçlardan aranan 25 kişi gözaltına alındı. Uygulamada 1 kişinin kaçak kesilen ağaçla yakalanması ise dikkat çekti.
İl Jandarma Komutanlığı tarafından 519 personel ile kent genelinde yapılan uygulamada park, kafe ve okul çevresi gibi 437 yer denetlenip, 12 bin 601 kişinin kimlik sorgusu yapıldı. Bunlardan 17'sinin çeşitli suçlardan arandığı ortaya çıktı. Uygulamada, 7 kişi uyuşturucuyla, 1 kişi de kaçak kesilen ağaçla yakalandı. Yakalanan 25 kişi ekiplerce gözaltına alındı.
Huzur ve güven uygulamasında, trafik denetimi de yapıldı ve denetimlerde 3 bin 176 araç kontrol edildi. Araçlardan 51'ine 27 bin 869 TL ceza kesilirken, 19'u da trafikten men edildi.

FOTOĞRAFLI

Kahramanmaraş'ta huzur uygulamasında, 1 kişi kaçak kesilen ağaçla yakalandı

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