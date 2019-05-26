Kahramanmaraş'ta jandarma ekiplerince il genelinde yapılan uygulamada çeşitli suçlardan aranan 11 kişi yakalandı.
Kahramanmaraş Jandarma Komutanlığı ekipleri, 447 personelin katılımıyla il genelinde "Huzur ve Güven" uygulaması yaptı.
6 bin 796 kişinin sorgusunun yapıldığı uygulamada, 28 kişiye çeşitli suçlardan 9 bin 803 lira idari para cezası uygulandı.
Umuma açık 126 yerin de kontrol edildiği uygulama kapsamında çeşitli suçlardan aranan 11 kişi yakalandı.
Yakalanan şüpheliler işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü.
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