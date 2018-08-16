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Kahramanmaraş'ta 'Huzurlu bayramlar' uygulaması: 15 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2018 15:06 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta jandarma tarafından yapılan 'Huzurlu bayramlar' uygulaması kapsamında 12'si çeşitli suçlardan aranan, 15 kişi yakalandı.

Kahramanmaraş'ta 'Huzurlu bayramlar' uygulaması: 15 gözaltı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta jandarma tarafından yapılan 'Huzurlu bayramlar' uygulaması kapsamında 12'si çeşitli suçlardan aranan, 15 kişi yakalandı.
Kent genelinde yaklaşık 400 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda umuma açık yerler denetlenirken, oluşturulan uygulama noktalarında durdurulan araçlar ve içerisindekiler kontrol edildi. Dedektör köpeklerin de kullanıldığı uygulamada durdurulan otomobillerden birinin hoparlöründen 432 paket kaçak sigara çıktı. Bir başka araçta ise 5 gram uyuşturucu ele geçirilirken, her iki olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Uygulama kapsamında çeşitli suçlardan da aranan 12 kişi yakalandı.
Şüpheliler, Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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Kahramanmaraş'ta 'Huzurlu bayramlar' uygulaması: 15 gözaltıKahramanmaraş'ta 'Huzurlu bayramlar' uygulaması: 15 gözaltıKahramanmaraş'ta 'Huzurlu bayramlar' uygulaması: 15 gözaltı

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