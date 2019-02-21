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Kahramanmaraş'ta İHA uçuşları 2 gün yasak

YAŞAM HABERLERİ  | 21.02.2019 17:10 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayip Erdoğan'ın cumartesi günü ziyaret edeceği Kahramanmaraş'ta insansız hava araçlarının (İHA) uçuşu, valilik tarafından 2 gün süreyle yasaklandı.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayip Erdoğan'ın cumartesi günü ziyaret edeceği Kahramanmaraş'ta insansız hava araçlarının (İHA) uçuşu, valilik tarafından 2 gün süreyle yasaklandı. Kahramanmaraş Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:
"21 Şubat 2019 tarih ve 30749534-93535/2019/05 sayılı valilik oluru ile kamu düzeni, genel güvenlik ve asayişin sağlanması maksadıyla 22 Şubat 2019 günü saat 08.00'den 23.02.2019 günü saat 23.59'a kadar Kahramanmaraş İl Geneli Mülki İdare sınırları içerisinde her ne amaçla olursa olsun, her çeşit insansız hava aracının uçurulması yasaklanmıştır."

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