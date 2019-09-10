HABER

Kahramanmaraş’ta ihale ve imar usulsüzlüğü operasyonu: 9 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2019 18:06 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta polis ekipleri tarafından eş zamanlı düzenlenen ihale ve imar usulsüzlüğü operasyonunda aralarında iş adamları ve kamu görevlilerinin de bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, hazine arazilerinin imar usulsüzlüğü, belediye ve diğer kamu kurumlarındaki ihalelerde usulsüz şartname düzenledikleri iddiasıyla 9 kişinin yakalanması için operasyon başlattı.

Kahramanmaraş’ta polis ekipleri tarafından eş zamanlı düzenlenen ihale ve imar usulsüzlüğü operasyonunda aralarında iş adamları ve kamu görevlilerinin de bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, hazine arazilerinin imar usulsüzlüğü, belediye ve diğer kamu kurumlarındaki ihalelerde usulsüz şartname düzenledikleri iddiasıyla 9 kişinin yakalanması için operasyon başlattı. Şüphelilerin ikametlerine yönelik yapılan şafak operasyonunda gözaltına alınan kamu görevlileri T.A., H.G., B.Ö. ile iş adamı T.K., S.S. ve M.T. Necip Fazıl Şehir Hastanesi ek binasında alınan sağlık raporunun ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Operasyon sırasında ikametlerinde bulunmayan K.C., iş adamları A.U. ve M.K.’nin daha sonra yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

Sansasyonel cihaz! Asus ROG Zephyrus incelemesiSansasyonel cihaz! Asus ROG Zephyrus incelemesi
Okul önündeki denetimde uyuşturucuya 3 gözaltıOkul önündeki denetimde uyuşturucuya 3 gözaltı
Ayvalık'ta Hakkı Bey Yarımadası'nda yangınAyvalık'ta Hakkı Bey Yarımadası'nda yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Selahattin Demirtaş'ın tahliye kararına yapılan itiraza ret!

Selahattin Demirtaş'ın tahliye kararına yapılan itiraza ret!

Yeşilçam'ın acı kaybı! Son görüntüleri ortaya çıktı

Yeşilçam'ın acı kaybı! Son görüntüleri ortaya çıktı

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

İBB Meclisi'yle ilgili mahkemeden flaş karar!

İBB Meclisi'yle ilgili mahkemeden flaş karar!

Bekaret sahnesi olay olmuştu! Bahar Şahin'den şok itiraf geldi

Bekaret sahnesi olay olmuştu! Bahar Şahin'den şok itiraf geldi

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı'nın davetine yanıt

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı'nın davetine yanıt

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kocasını uyurken keserle öldürdü

Kocasını uyurken keserle öldürdü

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Selde hayatını kaybeden 'Cici Baba'nın kimliği belli oldu

Selde hayatını kaybeden 'Cici Baba'nın kimliği belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erzincan’da yolcu otobüsü yandı, faciadan dönüldü

Faciadan dönüldü! Yolcu otobüsü yandı

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı: 2 yaralı

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı

Yerli turistler oynadı, yabancı turistler fotoğraf çekti

Yerli turistler oynadı, yabancı turistler fotoğraf çekti

Kırıkkale'de düğünde silahlı kavga: 5 yaralı

Düğünde silahlı kavga: Yaralı ve gözaltılar var

Muş'ta zehirlenme şüphesi: 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

Zehirlenme şüphesi! 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.