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Kahramanmaraş’ta iki aile arası kavga: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.07.2019 15:00 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta bir sitenin bahçesinde iki aile arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada 1 kişi hafif şekilde yaralandı.Alınan bilgiye göre, kavga, Onikişubat ilçesi Yirmiikigün Mahallesinde yaşandı.

Kahramanmaraş’ta iki aile arası kavga: 1 yaralı

Kahramanmaraş’ta bir sitenin bahçesinde iki aile arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada 1 kişi hafif şekilde yaralandı.
Alınan bilgiye göre, kavga, Onikişubat ilçesi Yirmiikigün Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, bir sitenin bahçesine gelen kız tarafından Ö.K’nin yakınları, ellerindeki sopalarla birlikte erkek tarafındaki S.K ile tartıştı. Kavgaya dönen tartışma sonrası S.K, ruhsatlı tabancasıyla havaya 2 el ateş açtı. Site bahçesinde çıkan kavgada bir kişi hafif şekilde yaralanırken kavgaya karışanlar polis tarafından yakalandı.
Komşusunun kız tarafıyla kavga yaptığını anlatan görgü tanığı Alaaddin Aktaroğlu, “Ben, ses gelince kavga olduğunu anladım ve balkona çıktım. Balkona çıktığımda 3-4 kişi vardı eli sopalı. Bizim binada karşı komşumuz var onun kafasına vurdular sopayla. Daha sonra polisler geldi. Burada ufak tefek kavgalar oluyordu. Ben komşum başka biriyle kavga ediyor zannettim ama kız tarafıymış. Buraya gelenler kız tarafı” dedi.

Kahramanmaraş’ta iki aile arası kavga: 1 yaralı

Kahramanmaraş’ta iki aile arası kavga: 1 yaralı

Kahramanmaraş’ta iki aile arası kavga: 1 yaralı

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