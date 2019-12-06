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Kahramanmaraş'ta iki ilçede kar tatili öğrencileri sevindirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 14:10 | Son Güncelleme

KAHRAMANMRAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Ekinözü ve Nurhak ilçelerinde yoğun kar yağış nedeniyle okullar bir gün süreyle tatil edildi.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMRAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Ekinözü ve Nurhak ilçelerinde yoğun kar yağış nedeniyle okullar bir gün süreyle tatil edildi. Tatil nedeniyle okula gidemeyen öğrenciler kartopu oynadı.

Kar yağışı Kahramanmaraş'ın kuzey ilçeleri ile merkezde yüksek bölgelerde etkili oldu. Yağışın etkili olduğu kuzey ilçelerden olan Ekinözü ve Nurhak'ta kaymakamlıklar okulları Cuma günü bir gün süreyle tatil etti.

Kar tatili hafta sonu ile birleşince tatil çocuklar için 3 güne çıkmış oldu. Tatil nedeniyle okula gidemeyen öğrenciler eldivenlerini takıp sokaklara çıkarak kardan adam yapıp kartopu oynadı. Bazı öğrencilerin okulların tatil olmasına sevinirken, bazıları derslerinden geri kaldıkları için tatil olmasını istemediklerini söyledi.

KAPALI YOL YOK

Öte yandan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Karayolları ekipleri de yağışla birlikte başlattıkları karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ekipler bir taraftan iş makineleriyle yollardaki karı temizlerken, diğer taraftan buzlanmalara karşı tuzlama çalışması yapıyor. Çalışmaların aralıksız devam ettiği ve il genelinde kar nedeniyle kapalı yolun bulunmadığı kaydedildi.

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