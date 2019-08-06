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Kahramanmaraş'ta iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.08.2019 00:40 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

İskender ZENGİN/ANDIRIN (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Sürücülerden biri olay yerinden yaya olarak kaçtı.
Kaza, akşam saatlerinde Andırın- Kadirli karayolunun 15'inci kilometresi Yeşilova Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Alican Kapuş yönetimindeki 44 EU 789 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Şükrü G. yönetimindeki 80 LH 915 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Otomobillerin hurdaya döndüğü kazanın ardından Şükrü G. olay yerinden yaya olarak kaçarken, Alican Kapuş ve yanındaki Adem Çebiş yaralanarak otomobilde sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan yaralılar ambulanslarla Andırın ve Kadirli Devlet Hastanelerine götürüldü. Adem Çebiş'in durumunun ağır olduğu belirtildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kahramanmaraş'ta iki otomobil çarpıştı: 2 yaralıKahramanmaraş'ta iki otomobil çarpıştı: 2 yaralıKahramanmaraş'ta iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

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