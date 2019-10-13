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Kahramanmaraş'ta iplik ve örgü atölyesinde yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 13:20 | Son Güncelleme

Ekiplerin iki saatlik çalışmasıyla söndürülen yangın nedeniyle atölyede büyük çaplı hasar meydana geldi

Kahramanmaraş'ta iplik ve örgü atölyesinde çıkan yangın büyük çaplı hasara neden oldu.

İstasyon Mahallesi'nde Naci Sultan'a ait iplik ve örgü atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık iki saatlik çalışmasıyla söndürülen alevler nedeniyle atölyedeki çok sayıda iplik yandı, örgü makineleri kullanılamaz hale geldi.

Söndürme çalışmalarını izleyen atölye sahibi Sultan, gözyaşlarına hakim olamadı.

Yangının elektrik kontağından çıktığı ihtimali üzerinde duruluyor.

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Anahtar Kelimeler:
atölye Kahramanmaraş yangın

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