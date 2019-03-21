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Kahramanmaraş'ta "İrişkit Festivali"

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 18:43 | Son Güncelleme

Yedikuyular Kayak Merkezi'nde ilki düzenlenen İrişkit Festivali'ne katılanlara yöresel yemekler ikram edildi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin düzenlediği 1. İrişkit Festivali 2300 rakımlı Yedikuyular Kayak Merkezi'nde gerçekleştirildi.

İlk defa yapılan festivalde, katılanlara yumurtalı ve sade irişkit (sucuk) ile Maraş paçası gibi çeşitli yöresel lezzetler ikram edildi.

Festivale Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Fatih Erkoç'un yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Erkoç, festivalde yaptığı konuşmada, Yedikuyular Kayak Merkezi'nin artık insanların buluşma noktası haline geldiğini söyledi.

Yedikuyular'ın Türkiye turizmine çok önemli katkıları bulunduğunu ifade eden Erkoç, "Yurt dışından bile misafirlerimizi Yedikuyular'da ağırlamaya başladık. Bir şehrin turizm pastasından pay alması için gastronomisi olmak zorunda. Gastronomisi olmazsa turizmden pay alması çok zor ve sıkıntılı. Kahramanmaraş gastronomisi de çok zengin." dedi.

Kahramanmaraş gastronomisinin ay yıldızlı ürününün dondurma olduğunu dile getiren Erkoç, Türkiye'yi temsil eden bu ürün için de müze yaptıklarını belirtti.

Sucuk yerine özellikle irişkit ismini kullanarak bir festival yapıp dünyaya duyurmak istediklerini aktaran Erkoç, kent gastronomisinin lezzetlerinin dünyada tanınır hale gelmesi temennisinde bulundu.

Yöresel halk oyunları gösterisinin de yer aldığı festivalde katılımcılara mangallarda hazırlanan irişkitler ikram edildi.

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1. İrişkit Festivali Kahramanmaraş Yedikuyular Kayak Merkezi

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