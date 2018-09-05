Kahramanmaraş'ta iş kazası: 1 ölü

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, taş kırma makinesi içerisinde kalan işçi hayatını kaybetti.
Pazarcık ilçesi Kızkapanlı Mahallesi Çopurlar mekisindeki beton firmasında kaynak işçisi olarak çalışan Erkan Akar (42) taş kırma makinesinin arızalanması üzerine kontrol etmek için makinenin içerisine girdi. Makinenin bir anda çalışması üzerine Akar, taş kırma makinesinde sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine, itfaiye jandarma ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.
Ekipler, yaptıkları incelemede Akar'ın makine içerisinde sıkışarak hayatını kaybettiği belirlendi.
Akar'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Pazarcık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
İş kazasıyla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.
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