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  4. Kahramanmaraş’ta istinat duvarı çöktü: 3 araç zarar gördü

Kahramanmaraş’ta istinat duvarı çöktü: 3 araç zarar gördü

15.12.2020 05:34 | Son Güncelleme:
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Kahramanmaraş’ta etkili olan yağmur nedeniyle bir sitenin istinat duvarı çökerken, göçüğün altında kalan 3 otomobil hurdaya döndü.Olay, Oniklişbuat İlçesi Üngüt Mahallesi’nde meydana geldi.

Kahramanmaraş’ta etkili olan yağmur nedeniyle bir sitenin istinat duvarı çökerken, göçüğün altında kalan 3 otomobil hurdaya döndü.
Olay, Oniklişbuat İlçesi Üngüt Mahallesi’nde meydana geldi. Sabah saatlerinde etkili olan yağmur, etkisini gece boyunca devam ettirirken yağmur bir sitenin istinat duvarının olduğu bölümü kayganlaştı. Gece 03:00 sıralarında sitenin istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgede arama yapan ekipler herhangi bir can kaybının yaşanmadığını tespit etti. Göçük sonrası, duvar ve toprak yığını altında kalan 3 otomobil hurdaya dönerken, istinat duvarının üst bölümünde yer alan 6 otomobil ise çekici marifetiyle bulundukları yerden kurtarıldı.
İstinat duvarının evlerinin üzerine çökeceğini söyleyen Gülperi Bayır, “Çocuklar içerde yatıyor, duvar evin üzerine uçacak. Lütfen bu duvarı buradan alın” diye yardım istedi.

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