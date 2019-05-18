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Kahramanmaraş'ta jandarma uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 02:00 | Son Güncelleme

Jandarma ekiplerince düzenlenen uygulamada aranan 11 şüpheli yakalandı, esrar ve silah ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta jandarma ekiplerince düzenlenen uygulamada esrar ve silah ele geçirildi, çeşitli suçlardan aranan 11 kişi de yakalandı.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde kent genelinde 510 personelin katılımıyla "Huzur ve Güven" uygulaması gerçekleştirildi.

Jandarma ekiplerince kontrol edilen 137 umuma açık yerde 6 bin 308 kişi sorgulandı.

Çeşitli suçlardan aranan 11 kişinin yakalandığı uygulamada, 1 kilo 100 gram esrar, 1 tabanca ile 8 fişek ele geçirildi.

Yakalanan 11 kişi işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Jandarma Kahramanmaraş uyuşturucu

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