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Kahramanmaraş'ta kaçak avlanan 1,2 ton balık ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2019 15:26 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde kaçak olarak avlanıldığı belirlenen 1 ton 200 kilo balık ele geçirildi.

Ömer KOÇ/ANDIRIN(Kahramanmaraş), (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde kaçak olarak avlanıldığı belirlenen 1 ton 200 kilo balık ele geçirildi. Balıklar imha edilirken, bir kişiye 15 bin lira idari para cezası kesildi. Yeşilova Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yol kontrol noktasında bir minibüsü şüphe üzerine durdurdu. Araçta yapılan aramada kaçak olarak avlanıldığı belirlenen 1 ton 200 kilo ağırlığında sazan, yayın, gümüş ve çilli balığı ele geçirildi. Balıklar imha edilirken, bir kişiye 15 bin lira idari para cezası kesildi.

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