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Kahramanmaraş’ta kaçak cep telefonu aksesuarı operasyonu

25.03.2021 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ta düzenlenen operasyonda 2 bin 187 adet kaçak cep telefonu aksesuarı ve parçası ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş’ta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği görevlileri, il merkezine bir araçla kaçak cep telefonu parçası ve aksesuarı getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Kahramanmaraş’ta kaçak cep telefonu aksesuarı operasyonu

Kahramanmaraş’ta düzenlenen operasyonda 2 bin 187 adet kaçak cep telefonu aksesuarı ve parçası ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş’ta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği görevlileri, il merkezine bir araçla kaçak cep telefonu parçası ve aksesuarı getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan çalışma sonucunda cep telefonu aksesuar ve parçalarını taşıyan aracın plakası ve modeli tespit edildi. Söz konusu araç, il girişinde yapılan operasyon sonucu durduruldu. Araçta yapılan aramada, 2 bin 187 adet kaçak cep telefonu parçası ve aksesuarı ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak Y.B.D. ve M.R. isimli şahıslar gözaltına alınarak işlemleri için emniyete götürüldü. Konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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