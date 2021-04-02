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Kahramanmaraş’ta kaçak cep telefonu operasyonu

02.04.2021 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ta, 3 ayrı iş yerine düzenlenen operasyonda 120 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği görevlileri, kaçak cep telefonu satışının engellenmesine yönelik olarak yaptığı çalışmada İsmetpaşa ve Kurtuluş mahallelerinde faaliyet gösteren 3 farklı iş yerine operasyon düzenledi.

Kahramanmaraş’ta kaçak cep telefonu operasyonu

Kahramanmaraş’ta, 3 ayrı iş yerine düzenlenen operasyonda 120 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği görevlileri, kaçak cep telefonu satışının engellenmesine yönelik olarak yaptığı çalışmada İsmetpaşa ve Kurtuluş mahallelerinde faaliyet gösteren 3 farklı iş yerine operasyon düzenledi. İş yerlerinde yapılan aramada toplam 120 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak iş yeri sahipleri F.A., A.A. ve F.K. hakkında adli tahkikata başlandığı bildirildi.

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