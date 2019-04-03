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Kahramanmaraş'ta kaçak kazı operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 22:19 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta kaçak kazı operasyonu

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde birinci derece arkeolojik sit alanında kaçak kazı yapan iki kişi suçüstü yakalandı.

Elbistan Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Kalealtı Mahallesi'nde birinci derece arkeolojik sit alanı olan Hüyük mevkisinde define aramak için kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Operasyon düzenleyen ekipler, T.G. (40) ve R.G'yi (25) suçüstü yakaladı.

Kazı alanında, define aramak için kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, İlçe Jandarmada Komutanlığına götürüldü.

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Jandarma kaçak kazı Kahramanmaraş operasyon

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