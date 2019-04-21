HABER

Kahramanmaraş'ta kaçak kazı operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 18:17 | Son Güncelleme

Kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 7 kişi gözaltına alındı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde kaçak kazı yaptıkları ileri sürülen 7 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5 aylık teknik takibin ardından, Afşin'in Arıtaş ve Göllüce mahallelerinde kaçak kazı yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptıkları istihbarat çalışması sonrası düzenlenen operasyonda, kaçak kazı yapan çetenin elebaşı olduğu iddia edilen B.E. ile N.Ö, F.B, Ş.G, E.B, M.Y. ve M.S. gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde, farklı dönemlere ait 24 metal sikke, 2 yüzük, 26 obje, 8 parlak taş, 5 ok ucu ve 1 kaşık ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, şüphelilere ait 5 cep telefonu, 3 ruhsatsız av tüfeğine de el koydu.

PARTNERAyna görünce dayanamıyorlarAyna görünce dayanamıyorlar
Kazada motosiklet kulübü derneği üyesi ile çarptığı köpek öldü (2)Kazada motosiklet kulübü derneği üyesi ile çarptığı köpek öldü (2)
Nusaybin’de sel; evler su altına kaldı Nusaybin’de sel; evler su altına kaldı 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
7 gözaltı kaçak kazı Kahramanmaraş

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den flaş İstanbul açıklaması!

AK Parti'den flaş İstanbul açıklaması!

İsyan etti! 'Dürüst ol boş karalama yapma'

İsyan etti! 'Dürüst ol boş karalama yapma'

Küvette çıplak duş alırken fotoğraflarını çekip...

Küvette çıplak duş alırken fotoğraflarını çekip...

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Kanlı pazar! Ülke kana bulandı, 207 kişi öldü

Kanlı pazar! Ülke kana bulandı, 207 kişi öldü

Hulusi Akar'dan Kılıçdaroğlu'na saldırının ardından açıklama

Hulusi Akar'dan Kılıçdaroğlu'na saldırının ardından açıklama

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Bakan Akar: Ne kadar hain ve kalleş olduklarını gösterdiler

Bakan Akar: Ne kadar hain ve kalleş olduklarını gösterdiler

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Irak sınırından kahreden haber: 4 asker şehit!

Irak sınırından kahreden haber: 4 asker şehit!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da deprem! Çevre illerden de hissedildi

Konya'da deprem! Çevre illerden de hissedildi

Başsavcılık, Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili soruşturma başlattı

Başsavcılık soruşturma başlattı!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Kılıçdaroğlu'na saldırının ardından açıklama

Hulusi Akar'dan Kılıçdaroğlu'na saldırının ardından açıklama

Adalet Bakanı Gül'den Kılıçdaroğlu'na saldırı açıklaması

Adalet Bakanı Gül'den Kılıçdaroğlu'na saldırı açıklaması

Kılıçdaroğlu'na saldırı sonrası CHP'de olağanüstü toplantı çağrısı

Saldırı sonrası CHP'den flaş karar!

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.