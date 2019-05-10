Kahramanmaraş'ta kaçak kazı operasyonu

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde kaçak kazı yaptığı iddiasıyla 2 kişi, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre ilçeye bağlı Helete Mahallesi Çomça mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri, operasyon düzenlendi.

Ekipler, M.K'yi (36) dedektör ile arama yaptığı sırada suçüstü yakaladı.

M.K. ile dedektörü temin ettiği belirlenen İ.Y. de (37) gözaltına alındı.

Kaçak kazıda kullanılan malzemelere el koyan jandarma ekibi, şüphelileri İlçe Jandarma Komutanlığına götürdü.

