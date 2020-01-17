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  4. Kahramanmaraş’ta kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı

Kahramanmaraş’ta kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 13:27 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde kaçak kazı yaptığı tespit edilen 3 kişi suçüstü yakalandı.Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Biçin Mahallesi’nde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Kahramanmaraş’ta kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı

Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde kaçak kazı yaptığı tespit edilen 3 kişi suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Biçin Mahallesi’nde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekiplerin dağlık alanda yaptıkları incelemede, 1 adet darbeli delici kırıcı alet, 3 adet bu alete ait uç, 1 adet kürek, 1 adet bahçe çapası, 1 adet çekiç, 1 adet balyoz, 1 adet jeneratör, 1 adet murç, 10 metre kablo ele geçirildi.
İzinsiz kazı yaptığı tespit edilen R.D., İ.K.F., A.B.Ö. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Kahramanmaraş’ta kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı

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