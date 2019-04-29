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Kahramanmaraş'ta kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 19:47 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı yapıldığı yönünde ihbar üzerine Çağlayancerit ilçesinin Kalekatı mevkisinde operasyon düzenledi.

Operasyonda İ.F. (33), T.C. (30), C.C. (34) ve H.G. suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin kazı sırasında kulandıkları 20 litre hidroflorik asit, hilti, kürek, balyoz gibi malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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