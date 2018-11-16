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Kahramanmaraş'ta kaçak kazıya 4 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.11.2018 16:05 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde define bulmak için kaçak kazı yapanlara jandarma operasyon düzenledi.

Kahramanmaraş'ta kaçak kazıya 4 gözaltı

KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde define bulmak için kaçak kazı yapanlara jandarma operasyon düzenledi. 4 kişinin gözaltına alındığı operasyonda kazı için kullanılan iş makineleri ve 2 tabanca ele geçirildi.
Yalak Mahallesi'nde boş arazide define bulmak için kaçak kazı yapıldığı bilgisini alan jandarma harekete geçerek operasyon düzenledi. Operasyonda araziyi iş makineleriyle kazan A.Y., M.Y., C.Y. ve İ.H. gözaltına alındı. Şüphelilerin üst ve araçlarında yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ile kazıda kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmada sorgulanmasına başlandı.

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Kahramanmaraş'ta kaçak kazıya 4 gözaltıKahramanmaraş'ta kaçak kazıya 4 gözaltı

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