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Kahramanmaraş'ta kaçak kazıya 4 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2019 17:34 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, kaçak kazı yapan 4 kişi, suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta kaçak kazıya 4 gözaltı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, kaçak kazı yapan 4 kişi, suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
Dulkadiroğlu Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çatmayayla Mahallesi'nde 4 kişinin kaçak kazı yaparak define aradığı ihbarı üzerine harekete geçti. Öğlen saatlerinde Çukurtarla mevkiine operasyon düzenleyen ekipler, A.K. (59), M.A. (53), A.K. (45) ve Y.K.'yi (56)kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı. Olay yerinde yapılan aramada kazma, kürek gibi malzemeler de ele geçirilirken, şüpheliler gözaltına alınarak sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

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Kahramanmaraş'ta kaçak kazıya 4 gözaltı

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