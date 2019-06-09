Kahramanmaraş'ta kaçak keklik avına ceza

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde kaçak keklik avı yaptığı iddia edilen bir kişiye 1 bin 800 lira ceza uygulandı.

Nurhak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gölbaşı-Nurhak kara yolu Kullar Mahallesi yol ayrımında yaptıkları uygulamada E.A. (45) yönetimindeki 63 YC 351 plakalı kamyoneti durdurdu. Araçta yapılan aramada kaçak avlandığı tespit edilen 3 keklik ele geçirildi.

Ekipler tarafından araç sürücüsüne kaçak keklik avcılığı yaptığı gerekçesiyle 1 bin 800 lira ceza para cezası verildi.

