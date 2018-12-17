Kahramanmaraş'ta kaçak sigara operasyonu: 1 gözaltı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta polis tarafından durdurulan otomobilde yapılan aramada 2 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak sigara taşıdığı ihbarını aldıkları Ahmet O.'nun kullandığı 33 ACA 525 plakalı otomobili, Kahramanmaraş- Şanlıurfa Otoyolu'nda durdurdu. Emniyet Müdürlüğü otoparkına getirilen otomobilde yapılan aramada aracın ön ve arka tamponları ile kapıların altındaki boşluklara saklanan 2 bin 800 paket kaçak sigara bulundu. Otomobil sürücüsü Ahmet O. gözaltına alındı.

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