Kahramanmaraş'ta kaçak sigaraya 2 gözaltı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMRAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta konteyner yüklü 2 TIR'da arama yapan polis, gizli bölmelere saklanmış 5 bin 800 paket kaçak sigara ve 8 kaçak lastik ele geçirdi, 2 sürücü gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerden temin edilen yüklü miktarda kaçak sigaranın Kahramanmaraş'a getirileceği bilgisine ulaştı. Yapılan çalışmalar sonunda sigaraların 2 farklı TIR ile getirileceğini belirleyen polis, plakaları tespit edilen araçları Gaziantep-Kahramanmaraş karayolunda durdurdu. TIR'ların üzerindeki konteyneleri vinç yardımıyla kaldıran polis, altındaki boşluklara saklanmış sigaraları tespit etti. Polis, konteynerlerin altı dışında TIR'larda yaptığı detaylı aramada da dorselerde 'Zula' diye tabir edilen gizli bölmelerde kaçak sigara ele geçirdi. Toplam 5 bin 800 paket kaçak sigara ele geçiren polis, 2 sürücüyü de gözaltına aldı. Ayrıca TIR'larda bulunan ve piyasa değeri 18 bin lira olan 8 TIR lastiğinin de yurda kaçak yollarla sokulduğu tespit edildi.

