HABER

Kahramanmaraş’ta kaçak silah operasyonu: 3 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.03.2019 16:27 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta 5 ayrı adrese yapılan kaçak silah operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 5 adrese yapılan operasyonda, çok sayıda silahın ele geçirildiği ve cinayet suçundan aranan bir şahsın yakalandığı öğrenildi.KOM Şube ekipleri tarafından silah kanununa muhalefet, kumar oynatma, tefecilik, tehdit suçlarını önlemeye yönelik eş zamanlı olarak 3 ikamete ve 2 iş yerine yapılan operasyonda yapılan aramalarda, 5 adet ruhsatsız tüfek, 31 adet 7.65 mm fişek, 10 adet 9 mm fişek, 9 adet tabanca şarjörü, 26 gaz tabancası fişeği ele geçirildi.Operasyonda cezaevi firarisi F.G.

Kahramanmaraş’ta kaçak silah operasyonu: 3 gözaltı

Kahramanmaraş’ta 5 ayrı adrese yapılan kaçak silah operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 5 adrese yapılan operasyonda, çok sayıda silahın ele geçirildiği ve cinayet suçundan aranan bir şahsın yakalandığı öğrenildi.
KOM Şube ekipleri tarafından silah kanununa muhalefet, kumar oynatma, tefecilik, tehdit suçlarını önlemeye yönelik eş zamanlı olarak 3 ikamete ve 2 iş yerine yapılan operasyonda yapılan aramalarda, 5 adet ruhsatsız tüfek, 31 adet 7.65 mm fişek, 10 adet 9 mm fişek, 9 adet tabanca şarjörü, 26 gaz tabancası fişeği ele geçirildi.
Operasyonda cezaevi firarisi F.G. (27) ile birlikte 3 şüpheli gözaltına alındı.

PARTNERHer evde bulunuyor! Bakın nasıl üretiliyormuşHer evde bulunuyor! Bakın nasıl üretiliyormuş
Yasa dışı bahis çetesine operasyon: 7 gözaltıYasa dışı bahis çetesine operasyon: 7 gözaltı
Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltıBursa'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeni askerlik sistemi! Bakan Hulusi Akar açıkladı

Yeni askerlik sistemi! Bakan Hulusi Akar açıkladı

Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon!

Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon!

Yıldız isim Milli Takım'ı bıraktığını açıkladı

Yıldız isim Milli Takım'ı bıraktığını açıkladı

Kadın seyircisi kazan kaldırdı! Bir daha böyle görmek istemiyor

Kadın seyircisi kazan kaldırdı! Bir daha böyle görmek istemiyor

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Alkol alıp yolun ortasında sızınca feci şekilde öldü

Alkol alıp yolun ortasında sızınca feci şekilde öldü

Cezayir uyruklu genç 30 Euro için bıçaklandı

Cezayir uyruklu genç 30 Euro için bıçaklandı

'Platonik aşk' dehşetinde 8 yıl istendi, korku içinde çağrı yaptı : Çıkarsa beni öldürür

Yolunu kesti, bu hale getirdi! Şimdi ise...

Malatya'da evde doğal gaz patlaması: 1 ölü, 3 yaralı

Malatya'da evde doğal gaz patlaması: 1 ölü, 3 yaralı

Bursa'da lüks rezidansta intihar!

Bursa'da lüks rezidansta intihar!

Liseli kızdan neşterli dehşet!

Liseli kızdan neşterli dehşet!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.