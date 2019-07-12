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Kahramanmaraş’ta kaçak telefon operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 12.07.2019 16:15 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta polis ekipleri tarafından kaçak cep telefonu satışına yönelik yapılan operasyonda 17 adet telefon ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, İsmet Paşa Mahallesi’nde Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Kom Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak cep telefonunun satışına yönelik operasyon yapıldı.

Kahramanmaraş’ta kaçak telefon operasyonu

Kahramanmaraş’ta polis ekipleri tarafından kaçak cep telefonu satışına yönelik yapılan operasyonda 17 adet telefon ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İsmet Paşa Mahallesi’nde Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Kom Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak cep telefonunun satışına yönelik operasyon yapıldı. Bir cep telefonu dükkanında yapılan aramada, 16 adet tuşlu ve 1 adet dokunmatik olmak üzere toplam 17 adet kaçak olan, klon üretilmiş cep telefonu ele geçirildi. Operasyon kapsamında iki şüpheliye adli işlem yapıldığı öğrenildi.

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